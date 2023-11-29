***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
29.11.2023 18:24
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
20.06.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07.07.2023
Davanın Konusu
19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)
Davanın Duruşma Tarihi
29.11.2023
Alınan Karar
Dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 14 Şubat 2024 tarihinde saat 10:45'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
14.02.2024
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10 Temmuz 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ilk duruşma 29 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olup, duruşmada dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 14 Şubat 2024 tarihinde saat 10:45'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221013
BIST