***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi20.06.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi07.07.2023Davanın Konusu19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemiKarşı Taraf(lar)Mehmet Okan YazıcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)Davanın Duruşma Tarihi29.11.2023Alınan KararDosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 14 Şubat 2024 tarihinde saat 10:45'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştirBir Sonraki Duruşma Tarihi14.02.2024Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz tarafından 10 Temmuz 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ilk duruşma 29 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olup, duruşmada dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 14 Şubat 2024 tarihinde saat 10:45'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221013BIST