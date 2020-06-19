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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.06.2020 18:39
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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.06.2020 tarihinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Özilhan ve AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. hissedarı Sayın Tülay Aksoy tarafından şirketimize yapılan bilgilendirmeye istinaden AG Anadolu Grubu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncay Özilhan'ın sahip olduğu 9.000.000 adet borsada işlem görmeyen (A) grubu AGHOL hisselerinin hisse başına 19,51 TL fiyat ile 3.000.000 adet Sayın Fetanet Türkan Özilhan Tacir'e,  3.000.000 adet Sayın İpek Nezahat Özkan'a ve 3.000.000 adet Sayın İbrahim İzzet Özilhan'a satışının yapıldığı, hissedarlarımızdan Sayın Tülay Aksoy'un sahip olduğu 9.000.000 adet borsada işlem görebilen (A) grubu AGHOL hisselerinin hisse başına 19,51 TL fiyat ile 4.500.000 adet Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Talip Altuğ Aksoy'a ve 4.500.000 adet Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tuğban İzzet Aksoy'a satışının yapıldığı açıklanmıştır.  Bahsedilen hisse satışları sonrasında AG Anadolu Grubu Holding YK Başkanı Sayın Tuncay Özilhan'ın doğrudan ve dolaylı AG Anadolu Grubu Holding'deki payları toplamı %13,02, Sayın Tülay Aksoy'un payı ise %13,38 olmuştur.  Hisse satışı neticesinde Sayın Fetanet Türkan Özilhan Tacir, Sayın İpek Nezahat Özkan ve Sayın İbrahim İzzet Özilhan'ın AG Anadolu Grubu Holding'de her birinin payları %1,23 olmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Talip Altuğ Aksoy ve Sayın Tuğban İzzet Aksoy'un her birinin AG Anadolu Grubu Holding'deki payları ise %1,85 olmuştur. Söz konusu işlemlerin gerçekleşmesi sonucunda, Özilhan ve Aksoy Ailelerinin AG Anadolu Grubu Holding'deki sahip oldukları doğrudan ve dolaylı toplam pay değişmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852126


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 22,48 112.509 % 9,98  
ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Sterlin 8,4450 8,4874 % -0,55  
Frank 7,1708 7,2140 % -0,11  
Riyal 1,8195 1,8286 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 21,05  
Altın Gr. 383 383 3,47  
Cumhuriyet 2.492 2.507 20,30  
Tam 2.557 2.570 18,80  
Yarım 1.246 1.257 10,10  
Çeyrek 625 629 5,00  
Gümüş.Ons 17,76 17,79 0,40  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,07  
B. Petrol 42,62 42,62 1,11  
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