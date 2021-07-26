***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Çelik Motor A.Ş. bünyesinde bulunan saatlik araç kiralama iş birimimiz MOOV ile Getir B.V. arasında ortaklık da dahil olmak üzere işbirliği yapmak üzere görüşmelere başlanmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951884BIST