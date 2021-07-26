***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2021 19:00
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Çelik Motor A.Ş. bünyesinde bulunan saatlik araç kiralama iş birimimiz MOOV ile Getir B.V. arasında ortaklık da dahil olmak üzere işbirliği yapmak üzere görüşmelere başlanmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951884
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0464
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 495,11
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5536
|8,5552
|% 0,08
|
|Euro
|10,1063
|10,1140
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,7980
|11,8572
|% 0,66
|
|Frank
|9,3062
|9,3623
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-1,94
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,17
|