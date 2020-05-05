***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2020 18:21
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi 4.6963 Bağımsız Üye Değil
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
TALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0.0000015 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Enerji Şirketleri Koordinatörü Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YK Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil
TEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komsitesi Üyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin erken tespiti komitesi üyesi
UĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
FATMA ASLI BAŞGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Whıte&Case kıdemli ortak Bağımsız Üye Riskin erken tespiti komitesi başkanı
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842774
BIST