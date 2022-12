***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI 3.300.000,00 3.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ 236.700.000,00 145.546.830,00 TRY 61,49 BAĞLI ORTAKLIKAND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 6.750.000,00 6.620.659,23 TRY 98,08 BAĞLI ORTAKLIKMH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK 498.750.145,00 498.750.145,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI 592.105.263,00 254.891.156,86 TRY 43,05 BAĞLI ORTAKLIKANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI 84.000.000,00 46.535.401,12 TRY 55,40 BAĞLI ORTAKLIKASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 İŞ ORTAKLIKLARITÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ 4.886.274.000,00 1.123.843.020,00 TRY 23,00 İŞ ORTAKLIKLARINot: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084511BIST