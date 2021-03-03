***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan denetimden geçmiş konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamaları ektedir. 1-31.12.2020 tarihli konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF) tarafımızca incelendiğini, 2- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu ve URF ile KYBF'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği ve Şirketimizin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz. Saygılarımızla, Mehmet Ercan KUMCU Ali Galip YORGANCIOĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Onur ÇEVİKEL Volkan Harmandar Mali İşler Başkanı (CFO) Mali İşler Koordinatörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914994BIST