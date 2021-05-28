***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.05.2021 18:47
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Yönetim Kurulumuzun 28 Mayıs 2021 tarihli toplantısında 1.Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Ercan Kumcu'nun, üyeliğine ise Ali Galip Yorgancıoğlu'nun seçilmesine, 2.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur Bayar'ın, üyeliklerine ise Tevfik Bilgin, Recep Yılmaz Argüden ve Mehmet Çolakoğlu'nun seçilmesine, 3.Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na İzzet Karaca'nın, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy ve Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938788
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|1.703
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