***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2022 20:36
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli toplantısında 1. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Ercan Kumcu'nun, üyeliğine ise Ali Galip Yorgancıoğlu'nun seçilmesine, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur Bayar'ın, üyeliklerine ise İzzet Karaca, Recep Yılmaz Argüden ve Mehmet Çolakoğlu'nun seçilmesine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na İzzet Karaca'nın, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy ve Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026022
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|EGSER
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|87.065.862
|% 10,00
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|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
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|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
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|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
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|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
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|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
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|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
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|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
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|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
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|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
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|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
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|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
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|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
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|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
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|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
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|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
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|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
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|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
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|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
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|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8360
|14,8380
|% 0,33
|
|Euro
|15,6468
|15,7099
|% 0,98
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|Sterlin
|18,6097
|18,7030
|% 1,34
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|Frank
|15,2052
|15,2968
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9394
|3,9591
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.908
|1.909
|13,99
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|Altın Gr.
|911
|911
|10,76
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|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|-0,03
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|B. Petrol
|107
|107
|0,14
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Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
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17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
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17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
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17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
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17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem