***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2022 tarihli toplantısında 1. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Ercan Kumcu'nun, üyeliğine ise Ali Galip Yorgancıoğlu'nun seçilmesine, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur Bayar'ın, üyeliklerine ise İzzet Karaca, Recep Yılmaz Argüden ve Mehmet Çolakoğlu'nun seçilmesine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na İzzet Karaca'nın, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy ve Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026022BIST