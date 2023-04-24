***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.04.2023 18:27
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Tuncay Özilhan'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmelerine, Yönetim Kurulumuzun 24 Nisan 2023 tarihli toplantısında 1. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mehmet Ercan Kumcu'nun, üyeliğine ise Ali Galip Yorgancıoğlu'nun seçilmesine, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Uğur Bayar'ın, üyeliklerine ise İzzet Karaca, Recep Yılmaz Argüden ve Mehmet Çolakoğlu'nun seçilmesine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na İzzet Karaca'nın, üyeliklerine ise Talip Altuğ Aksoy ve Rasih Engin Akçakoca'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140548
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1896
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.240,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,89
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3998
|19,4037
|% 0,02
|
|Euro
|21,4174
|21,4278
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,1158
|24,2368
|% 0,22
|
|Frank
|21,7539
|21,8850
|% 0,42
|
|Riyal
|5,1571
|5,1830
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|5,34
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|2,76
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.030
|9.189
|49,00
|
|Yarım
|4.410
|4.492
|27,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|0,04
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında