***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun istifası sebebiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından Denetim Komitesi Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230276BIST