***AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.02.2021 09:07
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1231858 TL Teorik Fiyat: 29,777 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907601
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
0
En Düşük
0
18:057,1346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1484
En Düşük
7,1293
18:058,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0126
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5826
En Düşük
8,5264
18:05412,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,06
|Açılış
|: 412,70
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
410,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGHOL
|29,90
|65.489.143
|% 5,13
|
|CEMAS
|2,27
|255.707.462
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,96
|57.866.022
|% 0,00
|
|VAKKO
|6,56
|26.829.785
|% 0,00
|
|DEVA
|31,00
|132.120.607
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,27
|255.707.462
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,96
|57.866.022
|% 0,00
|
|VAKKO
|6,56
|26.829.785
|% 0,00
|
|CEOEM
|7,45
|31.666.419
|% 0,00
|
|EREGL
|14,80
|500.658.933
|% 0,00
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 0,00
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,93
|1.288.062.342
|% 0,00
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% 0,00
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,00
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1292
|7,1346
|% -0,02
|
|Euro
|8,5315
|8,5379
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,7382
|9,7871
|% 0,10
|
|Frank
|7,8661
|7,9135
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8974
|1,9069
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,36
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|59,20
|59,20
|0,19
|
Seans Raporu
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