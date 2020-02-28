***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822402
BIST
13:08104.995
En Yüksek
|Değişim
|: -4,91%
|| -5.423,33
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:086,2357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:086,8845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0628
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:08326,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,70
|Açılış
|: 326,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,75
|18.446.927
|% 10,95
|
|HUBVC
|25,56
|11.931.851
|% 10,49
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|OYLUM
|3,00
|5.631.319
|% 5,63
|
|AVGYO
|1,47
|21.924.037
|% -14,04
|
|BUCIM
|3,37
|935.132
|% -12,24
|
|YESIL
|11,14
|3.641.658
|% -12,15
|
|DMSAS
|3,59
|4.109.050
|% -11,58
|
|GLBMD
|2,03
|948.174
|% -11,35
|
|THYAO
|11,38
|690.072.685
|% -6,34
|
|ASELS
|26,98
|533.938.902
|% -3,57
|
|GARAN
|9,46
|176.776.791
|% -7,16
|
|PETKM
|3,57
|132.241.343
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,28
|131.059.974
|% -6,94
|
|EKGYO
|1,37
|120.255.859
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,19
|102.620.202
|% -7,75
|
|THYAO
|11,38
|690.072.685
|% -6,34
|
|ODAS
|1,90
|115.365.453
|% -6,86
|
|YKBNK
|2,28
|131.059.974
|% -6,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0401
|8,0804
|% 0,87
|
|Frank
|6,4591
|6,4980
|% 1,37
|
|Riyal
|1,6619
|1,6702
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,69
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-5,25
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,54
|
|Çeyrek
|524
|535
|-1,27
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
|