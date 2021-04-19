***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 15:33
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929134
BIST
17:111.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -26,35
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:118,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
17:119,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0663
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7388
En Düşük
9,6196
17:11460,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 460,65
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FENER
|31,90
|24.519.393
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.549.708
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.661.503
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.693.530
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.772.186
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.832.073
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.150.983
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.271.633
|% -9,99
|
|EREGL
|18,20
|1.386.579.113
|% -0,76
|
|PETKM
|6,60
|1.231.774.868
|% 4,27
|
|GARAN
|7,06
|991.451.983
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|817.236.147
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|649.339.527
|% -2,15
|
|PETKM
|6,60
|1.231.774.868
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|343.715.036
|% -1,06
|
|ODAS
|3,06
|459.201.539
|% -8,66
|
|GARAN
|7,06
|991.451.983
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,24
|419.215.446
|% -8,73
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0871
|8,0923
|% 0,43
|
|Euro
|9,7320
|9,7388
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2343
|11,2907
|% 1,01
|
|Frank
|8,7857
|8,8387
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1467
|2,1574
|% 0,22
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-2,80
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|0,20
|
Seans Raporu
17:11
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17:25AYCES
Yüzde -8.01 oranında düşüşle 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 207 adet işlem
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17:24PARSN
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 29.28 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 324 adet işlem
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17:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TTKOM
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 55 kaybederek (% -1.61 ) 1, 198
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, AKFGY, FENER, ATLAS, VAKFN, DESA, GSRAY, TKURU, TRILC