***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 10:05
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050924
BIST
11:112.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 16,36
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1117,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0762
|Açılış
|: 17,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9620
En Düşük
17,8517
11:1118,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:111.022,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.022,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KRPLS
|6,75
|342.559.227
|% 8,70
|
|KLRHO
|19,50
|12.601.590
|% 8,64
|
|CANTE
|62,05
|32.075.533
|% 8,01
|
|SANEL
|11,16
|2.864.376
|% 7,41
|
|NTGAZ
|13,20
|38.263.466
|% 6,45
|
|IMASM
|64,50
|23.852.577
|% -7,92
|
|KZBGY
|60,80
|24.397.790
|% -4,70
|
|LIDFA
|7,86
|8.248.272
|% -4,61
|
|IHLGM
|0,77
|11.138.519
|% -3,75
|
|QNBFL
|69,95
|11.961
|% -3,52
|
|KRPLS
|6,75
|342.559.227
|% 8,70
|
|AGHOL
|73,80
|171.100.574
|% -3,09
|
|GESAN
|63,70
|115.625.893
|% 4,86
|
|ULUUN
|20,98
|61.967.210
|% -1,96
|
|KONTR
|154,40
|52.831.192
|% 0,72
|
|KRPLS
|6,75
|342.559.227
|% 8,70
|
|MOBTL
|1,76
|30.570.388
|% -0,56
|
|SEGYO
|1,07
|7.942.660
|% -0,93
|
|HUNER
|3,23
|19.946.459
|% 1,89
|
|PSGYO
|3,16
|17.629.416
|% 1,28
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9478
|17,9553
|% 0,39
|
|Euro
|18,3841
|18,4014
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,8279
|21,9374
|% -0,17
|
|Frank
|18,7711
|18,8842
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7621
|4,7860
|% 0,23
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-1,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,36
|