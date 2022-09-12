***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 11:20
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062299
BIST
11:213.602
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 80,22
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:2118,2400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:2118,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2760
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5948
En Düşük
18,3348
11:211.010,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.010,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:19
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|501.942.616
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|BRSAN
|50,35
|59.954.912
|% 9,93
|
|ASUZU
|294,30
|256.225.700
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,16
|3.508.680
|% -4,98
|
|HEDEF
|8,76
|7.556.462
|% -3,42
|
|SAYAS
|16,64
|8.658.012
|% -3,26
|
|AKBNK
|16,55
|3.933.343.635
|% 3,96
|
|ASELS
|31,76
|2.822.889.886
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,49
|2.390.395.743
|% 3,94
|
|THYAO
|74,20
|2.241.236.656
|% 1,09
|
|ISCTR
|13,03
|2.101.827.040
|% 4,74
|
|EKGYO
|5,29
|1.871.617.667
|% 3,52
|
|YKBNK
|9,49
|2.390.395.743
|% 3,94
|
|AKBNK
|16,55
|3.933.343.635
|% 3,96
|
|ISCTR
|13,03
|2.101.827.040
|% 4,74
|
|KRDMD
|14,92
|1.484.942.191
|% 4,63
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2317
|18,2410
|% 0,03
|
|Euro
|18,5781
|18,5841
|% 1,46
|
|Sterlin
|21,2337
|21,3402
|% 0,78
|
|Frank
|19,0016
|19,1161
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,01
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.793
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.310
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,20
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|0,15
|