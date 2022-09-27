***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 17:37
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065495
BIST
17:423.271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,00
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
17:4218,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:4217,8084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0742
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:42972,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,11
|Açılış
|: 972,11
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:42
|CANTE
|109,10
|112.892.015
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|100.708.414
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|591.572.803
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.124.175
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|17.842.595
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.228.902
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|321.894.163
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.862.141
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.088.749.234
|% -9,88
|
|THYAO
|70,50
|4.438.421.724
|% 1,59
|
|GARAN
|19,63
|3.188.065.635
|% 1,87
|
|SASA
|68,40
|3.163.623.116
|% 3,09
|
|YKBNK
|7,27
|3.038.978.091
|% 4,91
|
|TSKB
|2,48
|2.958.216.686
|% -5,34
|
|TSKB
|2,48
|2.958.216.686
|% -5,34
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.202.806
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,97
|2.237.989.135
|% 1,02
|
|YKBNK
|7,27
|3.038.978.091
|% 4,91
|
|ISCTR
|7,87
|2.737.944.458
|% 2,61
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4789
|18,4928
|% 0,10
|
|Euro
|17,7907
|17,8084
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,8048
|19,9041
|% 0,72
|
|Frank
|18,5898
|18,7018
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9007
|4,9253
|% 0,16
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,65
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,11
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.609
|6.696
|17,00
|
|Yarım
|3.215
|3.274
|6,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,21
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|2,42
|