***AGHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2023 09:11
***AGHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Süleyman Vehbi Yazıcı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155201
BIST
18:104.887
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.887
|
0
En Yüksek
0
18:1020,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0103
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0322
En Düşük
20,7200
18:1022,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1790
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,6666
En Düşük
22,2066
18:101.309,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.309,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.312,44
|
1.327,37
En Düşük
1.308,68
BIST En Aktif Hisseler18:10
|AFYON
|9,14
|203.199.059
|% 2,24
|
|AYES
|18,99
|733.960
|% 1,30
|
|KLMSN
|17,22
|11.096.270
|% 0,44
|
|SNKRN
|22,88
|637.253
|% 0,00
|
|SUMAS
|86,50
|247.322
|% 0,00
|
|SUMAS
|86,50
|247.322
|% 0,00
|
|SODSN
|27,56
|209.656
|% 0,00
|
|YONGA
|25,40
|242.867
|% 0,00
|
|SNKRN
|22,88
|637.253
|% 0,00
|
|KERVN
|0,82
|809.446
|% 0,00
|
|THYAO
|143,80
|8.365.699.850
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% 0,00
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 0,00
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.121.809
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7681
|20,7724
|% -0,07
|
|Euro
|22,2159
|22,4413
|% 0,82
|
|Sterlin
|25,7549
|25,8841
|% -0,16
|
|Frank
|22,7103
|22,8471
|% -0,16
|
|Riyal
|5,5202
|5,5478
|% -0,14
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-1,22
|
|Altın Gr.
|1.310
|1.310
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.418
|4.562
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.284
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,73
|0,00
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|0,71
|