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***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

27.02.2024 17:04
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 1.000.000.000-TL den 1.200.000.000- TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) ve (ç) maddeleri kapsamında genel kurul kararı aranmaksızın tescil edilmesi gereken Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla  Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru  onaylanmıştır. Tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 27.02.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiş olup, 27.02.2024 tarihli ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252336


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