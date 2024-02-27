***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.02.2024 17:04
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 1.000.000.000-TL den 1.200.000.000- TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1 (c) ve (ç) maddeleri kapsamında genel kurul kararı aranmaksızın tescil edilmesi gereken Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6'ncı maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru onaylanmıştır. Tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 27.02.2024 tarihinde (bugün) tescil edilmiş olup, 27.02.2024 tarihli ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252336
BIST
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17:319.210
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -124,20
|Açılış
|: 9.351
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|Önceki Kapanış
|: 9.334
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9.186
En Yüksek
9.351
17:3131,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,2450
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|Önceki Kapanış
|: 31,2200
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31,3254
En Düşük
31,0419
17:3133,8009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 33,8000
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|Önceki Kapanış
|: 33,7800
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34,0243
En Düşük
33,7153
17:312.039,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,97
|Açılış
|: 2.039,02
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|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
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2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:31
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|EDATA
|33,00
|245.013.993
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|32.269.929
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.683.836
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.230.532
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.520.633
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.557.174
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.063.133
|% -9,86
|
|THYAO
|281,50
|11.166.204.464
|% -1,40
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|MIATK
|80,65
|6.530.766.663
|% 4,60
|
|REEDR
|69,80
|6.311.051.116
|% 4,49
|
|SASA
|39,98
|4.521.319.611
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,45
|1.408.478.676
|% -4,05
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|PSGYO
|7,18
|1.526.118.910
|% -6,14
|
|EKGYO
|11,40
|2.186.544.228
|% -1,98
|
|ISCTR
|11,23
|2.085.275.695
|% -2,04
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1459
|31,1497
|% 0,15
|
|Euro
|33,7921
|33,8009
|% 0,02
|
|Sterlin
|39,3691
|39,5666
|% 0,10
|
|Frank
|35,2663
|35,4787
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2802
|8,3217
|% 0,16
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|891,37
|893,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,00
|965,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:31
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17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem
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17:45EDIP
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 594, 659 adet işlem
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17:44KONTR
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 278.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 091, 408 adet işlem
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17:43EYGYO
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 505, 107 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KONTR, ASTOR