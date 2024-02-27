***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme
27.02.2024 17:04
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2024
Açıklamalar
Güncel Esas Sözleşme ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/02/2024 27/02/2024 11031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252337
BIST
'
17:309.220
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -114,32
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
17:3031,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
17:3033,8009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0061
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
17:302.039,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,54
|Açılış
|: 2.038,98
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|EDATA
|33,00
|245.013.993
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|32.269.929
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|274.683.836
|% 10,00
|
|TMPOL
|108,90
|104.132.137
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|521.230.532
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|519.520.633
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|3.603.193
|% -9,97
|
|ERSU
|34,76
|33.557.174
|% -9,90
|
|IHYAY
|3,11
|82.063.133
|% -9,86
|
|THYAO
|281,50
|11.166.204.464
|% -1,40
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|MIATK
|80,65
|6.530.766.663
|% 4,60
|
|REEDR
|69,80
|6.311.051.116
|% 4,49
|
|SASA
|39,98
|4.521.319.611
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,45
|1.408.478.676
|% -4,05
|
|EREGL
|46,98
|10.539.544.502
|% 3,07
|
|PSGYO
|7,18
|1.526.118.910
|% -6,14
|
|EKGYO
|11,40
|2.186.544.228
|% -1,98
|
|ISCTR
|11,23
|2.085.275.695
|% -2,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1459
|31,1497
|% 0,15
|
|Euro
|33,7921
|33,8009
|% 0,02
|
|Sterlin
|39,3691
|39,5666
|% 0,10
|
|Frank
|35,2663
|35,4787
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2802
|8,3217
|% 0,16
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|891,37
|893,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,00
|965,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,75
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:46ISCTR
Yüzde -60.89 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 982, 171 adet işlem
-
17:45EDIP
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 594, 659 adet işlem
-
17:44KONTR
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 278.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 091, 408 adet işlem
-
17:43EYGYO
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 11.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 505, 107 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KONTR, ASTOR