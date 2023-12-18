***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2023 - 12.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKendine ait veya kiralanan Depoculuk ve Lojistik Faaliyetleri kiraya verilmesi veya leasingiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih18.12.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları180 Gün içerisinde ödenecekEdinilen Payların Nominal Tutarı90.000 -TLBeher Payın Alış Fiyatı455,56Toplam Tutar41.000.000-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)90%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)90%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)90%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,12%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,80Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLUPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMERT LEVİ - HAŞİM ŞENKARDEŞLERKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi11/12/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş Nakit Akımı ve Eksper RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.12.2023-Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıBİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar695.744.599 TL (Şirket hisselerinin tamamı için)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPazarlık usulu ile satın alınmıştır.AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında - Daha önce ön görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış olan, İstanbul İli Kağıthane İlçesinde bulunan ve depoculuk alanında faaliyet gösteren AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.'nin 100.000 TL tutarındaki sermayesinin %90'ına tekabül eden 90.000 TL nominal değerli hisselerinin 41.000.000 TL bedelle satın alınmasına, - Devir bedeli olan 41.0000.000 TL'nin 180 gün içerisinde satıcılara ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Şirketimizce %90 oranındaki hissesi satın alınan AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş. İstanbul/Eyüpsultan ilçesinde kiraladığı araziler üzerinde depoculuk faaliyetinde bulunacak olup, söz konusu depoların inşa çalışmaları devam etmektedir. Anılan şirketin depoculuk faaliyetlerine fiili olarak 2024 yılının ilk aylarında başlaması planlanmaktadır. AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.'nin faaliyetlerine başlaması için ayrıca gerekecek kaynağın temini konusunda Şİrketimizce anılan şirkete ayrıca fonlamada da bulunulabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226319BIST