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***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

18.12.2023 10:17
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2023 - 12.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kendine ait veya kiralanan Depoculuk ve Lojistik Faaliyetleri kiraya verilmesi veya leasingi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.12.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
180 Gün içerisinde ödenecek
Edinilen Payların Nominal Tutarı
90.000 -TL
Beher Payın Alış Fiyatı
455,56
Toplam Tutar
41.000.000-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
90%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
90%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
90%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,12%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,80
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
MERT LEVİ - HAŞİM ŞENKARDEŞLER
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
11/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş Nakit Akımı ve Eksper Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.12.2023-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
695.744.599 TL (Şirket hisselerinin tamamı için)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Pazarlık usulu ile satın alınmıştır.
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında - Daha önce ön görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış olan, İstanbul İli Kağıthane İlçesinde bulunan ve depoculuk alanında faaliyet gösteren AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.'nin 100.000 TL tutarındaki sermayesinin %90'ına tekabül eden 90.000 TL nominal değerli  hisselerinin  41.000.000 TL bedelle satın alınmasına,  - Devir bedeli olan  41.0000.000 TL'nin 180 gün içerisinde satıcılara ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.  Şirketimizce %90 oranındaki hissesi satın alınan AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş. İstanbul/Eyüpsultan ilçesinde kiraladığı araziler üzerinde depoculuk faaliyetinde bulunacak olup, söz konusu depoların inşa çalışmaları devam etmektedir. Anılan şirketin depoculuk faaliyetlerine fiili olarak 2024 yılının ilk aylarında başlaması planlanmaktadır. AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.'nin faaliyetlerine başlaması için ayrıca gerekecek kaynağın temini konusunda Şİrketimizce anılan şirkete ayrıca fonlamada da bulunulabilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226319


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SAFKR 35,54 38.538.065 % 9,96  
BANVT 116,20 57.206.453 % 9,93  
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Frank 33,3169 33,5176 % 0,50  
Riyal 7,7246 7,7633 % 0,29  
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11:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,99 24,03 % 0,66  
Platin 950,56 952,12 % 0,66  
Paladyum 1.171,48 1.175,21 % 0,66  
Brent Pet. 76,99 76,99 % 0,66  
Altın Ons 2.022,88 2.023,19 % 0,66  
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