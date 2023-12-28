***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
28.12.2023 10:26
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/12/2023 - 22/12/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
PROFERT YÜKSEK TEKNOLOJİ GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ ÜRETİM A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarım İlacı ve Gübre ilaç üretimi - Organik Gübre Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.050.000-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.12.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
1 Yıl içerisinde ödenecek
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.050.000-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.050.000-TL
Toplam Tutar
1.050.000-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%70
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%70
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,50
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
ŞERİF ERSÖYLEYEN - MURAT ÖZNUR
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
HAYIR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
NOMİNAL DEĞER ÜZERİNDEN ALINMIŞ OLUP, YASAL KAYITLARDAKİ ÖZ KAYNAKLARDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞTUR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 1-Daha önce ön görüşmelerini yapmış olduğumuz Manisa İli Turgutlu İlçesinde Gübre Üretimi alanında faaliyet gösteren PROFERT YÜKSEK TEKNOLOJİ GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ ÜRETİM A.Ş.'nin 1.500.000-TL tutarındaki sermayenin %70 ‘ine tekabül eden 1.050.000-TL nominal değerli hisselerinin 1.050.000 TL bedelle satın alınmasına, 2-Devir bedeli olan 1.050.000 TL'nin 1 yıl içerisinde satıcılara ödenmesine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230003
BIST