***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/12/2023 - 22/12/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPROFERT YÜKSEK TEKNOLOJİ GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ ÜRETİM A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTarım İlacı ve Gübre ilaç üretimi - Organik Gübre ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.050.000-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.12.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları1 Yıl içerisinde ödenecekEdinilen Payların Nominal Tutarı1.050.000-TLBeher Payın Alış Fiyatı1.050.000-TLToplam Tutar1.050.000-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%70Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%70Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%70Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,50İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,23Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLUPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıŞERİF ERSÖYLEYEN - MURAT ÖZNURKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHAYIRVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNOMİNAL DEĞER ÜZERİNDEN ALINMIŞ OLUP, YASAL KAYITLARDAKİ ÖZ KAYNAKLARDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞTUR.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 1-Daha önce ön görüşmelerini yapmış olduğumuz Manisa İli Turgutlu İlçesinde Gübre Üretimi alanında faaliyet gösteren PROFERT YÜKSEK TEKNOLOJİ GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ ÜRETİM A.Ş.'nin 1.500.000-TL tutarındaki sermayenin %70 ‘ine tekabül eden 1.050.000-TL nominal değerli hisselerinin 1.050.000 TL bedelle satın alınmasına, 2-Devir bedeli olan 1.050.000 TL'nin 1 yıl içerisinde satıcılara ödenmesine,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230003BIST