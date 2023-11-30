***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 14:39
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2023 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sn. Hasan Hüseyin DEMİRÖZ'ün 01.12.2023 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221147
BIST
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15:368.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,23
|Açılış
|: 8.008
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|Önceki Kapanış
|: 8.009
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8.001
En Yüksek
8.049
15:3628,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0662
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
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28,9568
En Düşük
28,7532
15:3631,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1613
|Açılış
|: 31,4000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,8655
En Düşük
31,5033
15:361.890,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.890,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
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1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BINHO
|294,25
|1.163.960.251
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|76.779.124
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.121
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.352.464
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.323.563
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.314.330.285
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.035.677
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.395.144
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.683.561
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|329.973.272
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.491.898.408
|% -0,10
|
|SASA
|49,82
|2.267.977.195
|% -2,50
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|ASELS
|49,04
|1.896.681.706
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,46
|681.063.462
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,27
|1.469.623.704
|% -0,36
|
|PETKM
|21,82
|1.388.772.175
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8523
|28,8572
|% -0,25
|
|Euro
|31,5771
|31,6013
|% -0,51
|
|Sterlin
|36,3963
|36,5789
|% -0,55
|
|Frank
|32,8309
|33,0287
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6692
|7,7077
|% -0,22
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,04
|25,07
|% 0,66
|
|Platin
|939,15
|941,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,94
|1.022,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,19
|2.038,47
|% 0,66
|