***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaylarımızın ilk halka arzına ilişkin SPK onaylı izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde şirketimizin Sn. Bilal KESKİN'den olan 90.786.118 TL alacağını Sn. Hümeyra KESKİN'in şirketimiz paylarının satışından elde ettiği şahsi gelirinden karşılanarak 06.12.2023 (bugün) tarihi itibarı ile taahhüt edilen süreden önce şirkete ödenmiş olup, Sn. Bilal KESKİN'in şirketimize herhangi bir borç bakiyesi kalmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222716BIST