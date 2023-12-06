***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 14:02
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paylarımızın ilk halka arzına ilişkin SPK onaylı izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde şirketimizin Sn. Bilal KESKİN'den olan 90.786.118 TL alacağını Sn. Hümeyra KESKİN'in şirketimiz paylarının satışından elde ettiği şahsi gelirinden karşılanarak 06.12.2023 (bugün) tarihi itibarı ile taahhüt edilen süreden önce şirkete ödenmiş olup, Sn. Bilal KESKİN'in şirketimize herhangi bir borç bakiyesi kalmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222716
BIST
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16:067.955
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -102,46
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:0628,9431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0612
|Açılış
|: 28,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:0631,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0192
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:061.886,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.886,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:04
|CMBTN
|1.958,00
|75.315.533
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.411.526
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|67.821.404
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.296.940
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|792.571.001
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|496.735.814
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.027.771
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.202.014
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,84
|167.293.986
|% -9,80
|
|THYAO
|253,75
|5.017.412.489
|% -2,03
|
|ISCTR
|23,02
|4.947.240.653
|% 2,77
|
|YKBNK
|20,62
|3.647.099.596
|% 1,68
|
|AKBNK
|37,04
|3.585.948.188
|% 1,31
|
|BINHO
|361,50
|2.854.652.598
|% 4,10
|
|ISCTR
|23,02
|4.947.240.653
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,47
|1.502.415.594
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,62
|3.647.099.596
|% 1,68
|
|IHLAS
|1,19
|169.701.127
|% -2,46
|
|ODAS
|10,20
|1.050.101.014
|% -6,42
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9379
|28,9437
|% 0,21
|
|Euro
|31,2122
|31,2219
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,3258
|36,5080
|% 0,18
|
|Frank
|32,9372
|33,1356
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6916
|7,7301
|% 0,19
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|913,49
|915,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,68
|964,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,62
|76,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,73
|2.030,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:18XU100
Endeks 7, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 68, 775.00 milyon TL de
-
16:18BSOKE
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 503, 521 adet işlem
-
16:17MIPAZ
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 348 adet işlem
-
16:16ARENA
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 244 adet işlem
-
16:15DOGUB
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 503 adet işlem