***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 14:07
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
PayPaylarımızın ilk halka arzına ilişkin SPK onaylı izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Tartech Teknoloji ve Tarım Üretim Anonim Şirketi'nin taraf olduğu 63.161.750,76 TL tutarındaki hacizlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 20.000.000,00TL tutarındaki hacizin 31.12.2023 tarihine kadar borçların kapatılması suretiyle ile hacizlerin kaldırılacağı taahhüt edilmişti. Şirketimiz bu çalışmalar kapsamında 06.12.2023 tarihine kadar (bugün) 26.991.000,00 TL kısmı ödenerek hacizler süresinden önce ve taahhüt edilen tutardan daha fazla olacak şekilde kısmen kaldırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222720
BIST
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16:18BSOKE
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