***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1- Şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda, bağlı ortaklığımız vasıtasıyla faaliyette bulunduğumuz tarım sektöründeki entegrasyonu sağlama amacı doğrultusunda, Manisa ilinde bulunan ve gübre üretimiyle iştigal eden bir firmanın paylarının %70'nin satın alınması ile ilgili olarak ön görüşmelere başlanmasına, 2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına, 3- Söz konusu alış işleminin değerleme işleminin yapılmasını müteakip nihayetlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224297BIST