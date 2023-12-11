***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2023 10:38
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1- Şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda, bağlı ortaklığımız vasıtasıyla faaliyette bulunduğumuz tarım sektöründeki entegrasyonu sağlama amacı doğrultusunda, Manisa ilinde bulunan ve gübre üretimiyle iştigal eden bir firmanın paylarının %70'nin satın alınması ile ilgili olarak ön görüşmelere başlanmasına, 2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına, 3- Söz konusu alış işleminin değerleme işleminin yapılmasını müteakip nihayetlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224297
BIST
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14:577.779
En Düşük
|Değişim
|: -1,71%
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|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.925
14:5728,9943
En Yüksek
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|: 0,03%
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|Açılış
|: 28,9800
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|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0157
En Düşük
28,8493
14:5731,2425
En Yüksek
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|Açılış
|: 31,2200
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|: 31,2500
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14:571.860,38
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|Açılış
|: 1.860,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:57
|SKYMD
|10,24
|1.708.442
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|5.903.148
|% 9,99
|
|SAMAT
|61,85
|66.181.341
|% 9,96
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|OTTO
|354,75
|2.257.246
|% 9,83
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|GZNMI
|24,34
|28.503.505
|% -8,50
|
|LIDER
|57,00
|208.727.532
|% -8,29
|
|KRGYO
|46,22
|61.765.205
|% -8,29
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|PGSUS
|691,50
|989.932.779
|% -3,22
|
|ASTOR
|101,90
|783.495.689
|% -2,11
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|KONTR
|224,00
|708.964.967
|% -2,61
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|ODAS
|9,69
|481.274.871
|% -3,00
|
|IHLGM
|1,58
|64.487.790
|% -2,47
|
|FORMT
|3,55
|85.546.232
|% -1,39
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9908
|28,9943
|% 0,03
|
|Euro
|31,2279
|31,2425
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3643
|36,5466
|% 0,29
|
|Frank
|32,8035
|33,0011
|% -0,03
|
|Riyal
|7,7071
|7,7458
|% 0,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|923,30
|925,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,92
|950,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,25
|75,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,56
|1.995,86
|% 0,66
|