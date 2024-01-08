***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2024 13:44
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.01.2024 tarihinde Şirketimiz ve Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (Tarımkon) arasında sözleşmeli tarım ve stratejik ortaklık açısından bir protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokole göre taraflar sözleşmeli tarım açısından 5 yıllık bir çerçevede, daha sonrasında Şirketimiz tarafından Tarımkon'un saha operasyonlarında ve sözleşmeli tarım modellerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli zirai desteği vereceklerdir. Öte yandan, söz konusu protokolde tarafların tarımın modernleşmesi, katma değeri yüksek ürün grupları ve sözleşmeli tarım modellerinde stratejik partnerlik yaparak ülke tarımına katkıda bulunulması ile Türk tarımında yabancı girdilerin düşürülebilmesi için karşılıklı olarak çalışılmasına ilişkin hükümlerde bulunmaktadır. Söz konusu protokol nihai sözleşme çıkarılmak amacıyla oluşturulmuş olup, sözleşme öncesi taslak niteliğindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233881
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|2,76
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|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
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|ENSRI
|30,06
|87.354.392
|% 9,95
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|ATATP
|121,60
|124.861.174
|% 9,95
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|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
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|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
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|KUYAS
|57,65
|106.544.618
|% -6,26
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|PEKGY
|28,02
|127.594.546
|% -5,97
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|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
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|ISCTR
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|4.252.766.274
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|242,80
|4.020.101.455
|% 1,51
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|TUPRS
|139,00
|3.841.502.316
|% -3,34
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|AKBNK
|39,46
|3.151.743.649
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|GUBRF
|154,20
|2.939.064.471
|% 0,92
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|ISCTR
|24,76
|4.252.766.274
|% 6,82
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|EKGYO
|7,86
|1.139.744.991
|% 2,88
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|YKBNK
|21,64
|2.657.168.045
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|KATMR
|2,08
|208.499.257
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|SKBNK
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|35,1845
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|15:03
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|Platin
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