***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2024 11:52
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
1- Tarım ürünlerinin yurtdışına ihracatının gerçekleştirilmesi ve yurt dışında depolanması alanında faaliyet gösteren bir şirketin %80 hisselerinin alınmasına yönelik ön görüşmelerin yapılmasına,
2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına,
3- Söz konusu alış işleminin değerleme işleminin yapılmasını müteakip nihayetlendirilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır.
İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237850
BIST