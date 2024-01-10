***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.1- Tarım ürünlerinin yurtdışına ihracatının gerçekleştirilmesi ve yurt dışında depolanması alanında faaliyet gösteren bir şirketin %80 hisselerinin alınmasına yönelik ön görüşmelerin yapılmasına,2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına,3- Söz konusu alış işleminin değerleme işleminin yapılmasını müteakip nihayetlendirilmesineOy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır.İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237850BIST