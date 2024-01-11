***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Uşak İli Eşme İlçesinde bulunan arazimizde ekilmek üzere 32.000 adet Kiraz fidesi alımı için sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu fidanların mart ayının sonuna kadar ekilmesi planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238348BIST