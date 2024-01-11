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***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2024 11:19
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Uşak İli Eşme İlçesinde bulunan arazimizde ekilmek üzere 32.000 adet Kiraz fidesi alımı için sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu fidanların mart ayının sonuna kadar ekilmesi planlanmaktadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238348


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