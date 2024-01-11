***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin,10.01.2024 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklamasında, Tarım ürünlerinin yurtdışına ihracatının gerçekleştirilmesi ve yurt dışında depolanması alanında faaliyet gösteren bir şirketin %80 hisselerinin alınmasına yönelik ön görüşmelerin başlandığı kamuya açıklanmıştır. Söz konusu şirket hisselerinin alımı hususundaki ön görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, hisse alımı için yasal prosedürlere başlanmıştır.Firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından hisse devir sözleşmesi imzalanana kadar gizli tutulacaktır. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238397BIST