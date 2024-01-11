***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 13:11
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin,10.01.2024 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklamasında, Tarım ürünlerinin yurtdışına ihracatının gerçekleştirilmesi ve yurt dışında depolanması alanında faaliyet gösteren bir şirketin %80 hisselerinin alınmasına yönelik ön görüşmelerin başlandığı kamuya açıklanmıştır. Söz konusu şirket hisselerinin alımı hususundaki ön görüşmeler olumlu sonuçlanmış olup, hisse alımı için yasal prosedürlere başlanmıştır.
Firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından hisse devir sözleşmesi imzalanana kadar gizli tutulacaktır. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238397
BIST
'
14:187.915
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 40,45
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:1830,0079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0479
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:1833,0813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1932
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:181.961,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,59
|Açılış
|: 1.961,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:18
|MERIT
|78,65
|23.645.883
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.128.848
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.020.761
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.272.533
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|17.290,00
|129.952.835
|% -7,19
|
|AVGYO
|9,48
|99.176.829
|% -7,06
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.152.028.674
|% -1,00
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|AKBNK
|41,30
|2.568.357.866
|% 1,37
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|SKBNK
|4,50
|377.253.042
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,22
|662.173.613
|% -0,36
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0031
|30,0079
|% 0,16
|
|Euro
|33,0464
|33,0813
|% 0,59
|
|Sterlin
|38,1699
|38,3613
|% 0,37
|
|Frank
|35,1091
|35,3206
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9768
|8,0168
|% 0,17
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|926,16
|928,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,89
|1.018,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,98
|77,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,37
|2.032,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:32BAYRK
Yüzde 7.95 oranında artışla 22.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 865 adet işlem
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14:31CVKMD
Yüzde 5.28 oranında artışla 389.00 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 396 adet işlem
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14:30SEGYO
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 273, 384 adet işlem
-
14:29XU100
Endeks 7, 915 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 52, 400.00 milyon TL de
-
14:29EKOS
Yüzde 5.40 oranında artışla 55.65 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 382, 521 adet işlem