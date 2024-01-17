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***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2024 11:01
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz stratejik büyüme hedefleri,doğrultusunda ülkemizin tarımsal faaliyetleri kapsamında 200 milyon Kg domates,biber ve meyve püresi üretim kapasitesine sahip Ege Bölgesinin en büyük fabrikalarından biri ile uzun dönem kiralama sözleşmesi için ön görüşmelere başlamıştır. Aynı zamanda Ege Bölgesinde çiftçiler ile "Sözleşmeli Tarım" için görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 
İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241009


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