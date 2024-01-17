***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 11:01
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz stratejik büyüme hedefleri,doğrultusunda ülkemizin tarımsal faaliyetleri kapsamında 200 milyon Kg domates,biber ve meyve püresi üretim kapasitesine sahip Ege Bölgesinin en büyük fabrikalarından biri ile uzun dönem kiralama sözleşmesi için ön görüşmelere başlamıştır. Aynı zamanda Ege Bölgesinde çiftçiler ile "Sözleşmeli Tarım" için görüşmeler gerçekleştirilmektedir.
İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241009
BIST
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11:478.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,42
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:4730,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:4732,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0112
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:471.958,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.958,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1258
|30,1301
|% 0,09
|
|Euro
|32,7600
|32,7712
|% 0,03
|
|Sterlin
|38,0048
|38,1954
|% 0,25
|
|Frank
|34,7775
|34,9870
|% -0,08
|
|Riyal
|8,0084
|8,0485
|% 0,08
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|891,73
|893,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,48
|929,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,20
|77,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,22
|2.022,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:47
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12:00ANELE
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 476 adet işlem
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11:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 22 kaybederek (% -0.12 ) 7, 106
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11:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, KFEIN, KBORU, MAKTK