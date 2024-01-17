***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz stratejik büyüme hedefleri,doğrultusunda ülkemizin tarımsal faaliyetleri kapsamında 200 milyon Kg domates,biber ve meyve püresi üretim kapasitesine sahip Ege Bölgesinin en büyük fabrikalarından biri ile uzun dönem kiralama sözleşmesi için ön görüşmelere başlamıştır. Aynı zamanda Ege Bölgesinde çiftçiler ile "Sözleşmeli Tarım" için görüşmeler gerçekleştirilmektedir.İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241009BIST