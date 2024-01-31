***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 1-Şirketimiz tarım, bilişim,turizm ve enerji sektörlerinde yatırım yapmayı hedefleyen 500.000,000-TL (500 Milyon) sermayeli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketini kurulması çalışmalarına başlanmasına, 2-Ortaklık oranının %15 oranında Agrotech ve %85 oranının Hakim ortağımız Hümeyra Keskin olarak belirlenmesine 4-Söz konusu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına, Süreç ile ilgili gelişmeler kamuya ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244158BIST