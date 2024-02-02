***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 13:07
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İstanbul ili- Eyüp ilçesi -Kemerburgaz köyü- Aziziye mevkiinde 987-2678-2680 parsel adresinde 10.328 m2 kapalı alan 4.520 m2 açık alan olmak üzere toplam 14.848 m2 büyüklüğünde A tipi Genel Antrepo açılması hususunda 200.000.000-TL yatırım kararı almıştır. Bu kapsamda söz konusu depo için A Tipi Gümrük Antrepo Lisansı almak üzere Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246396
BIST
'
14:328.721
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 75,10
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
14:3230,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1215
|Açılış
|: 30,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
14:3233,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1197
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
14:322.012,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,04
|Açılış
|: 2.012,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|698.961.000
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|2.243.845
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|33.534.430
|% 9,97
|
|EKOS
|62,95
|1.328.206.518
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|73.990.433
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|6.767.686
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|VRGYO
|36,82
|254.640.301
|% -7,72
|
|THYAO
|280,75
|10.556.693.994
|% 2,28
|
|SAHOL
|78,35
|4.618.628.797
|% 6,74
|
|EREGL
|43,80
|2.953.024.507
|% 0,18
|
|CATES
|84,65
|2.787.368.188
|% -2,81
|
|AKBNK
|40,08
|2.663.673.194
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,78
|762.353.062
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,17
|285.852.887
|% 3,83
|
|EKGYO
|10,13
|1.190.828.427
|% -1,07
|
|YKBNK
|22,48
|2.341.543.262
|% 0,54
|
|PETKM
|22,40
|1.754.339.566
|% 0,09
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4510
|30,4572
|% 0,41
|
|Euro
|33,1673
|33,1794
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,7341
|38,9284
|% 0,47
|
|Frank
|35,4359
|35,6494
|% 0,61
|
|Riyal
|8,0992
|8,1398
|% 0,37
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|924,52
|927,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,82
|984,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,04
|79,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,54
|2.055,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:44ENERY
Yüzde 7.31 oranında artışla 154.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 774, 262 adet işlem
-
14:43ALCAR
Yüzde 4.38 oranında artışla 1, 263.00 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 594 adet işlem
-
14:42EGEEN
Yüzde 9.99 oranında artışla 12, 747.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 368 adet işlem
-
14:41IHEVA
Yüzde 8.55 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 006, 309 adet işlem
-
14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 08 artarak (% 0.91 ) 7, 686