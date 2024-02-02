***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İstanbul ili- Eyüp ilçesi -Kemerburgaz köyü- Aziziye mevkiinde 987-2678-2680 parsel adresinde 10.328 m2 kapalı alan 4.520 m2 açık alan olmak üzere toplam 14.848 m2 büyüklüğünde A tipi Genel Antrepo açılması hususunda 200.000.000-TL yatırım kararı almıştır. Bu kapsamda söz konusu depo için A Tipi Gümrük Antrepo Lisansı almak üzere Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246396BIST