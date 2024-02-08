***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 16:37
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 31.01.2024 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklamasında tarım, bilişim, turizm ve enerji sektörlerinde yatırım yapmayı hedefleyen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketinin kurulması için çalışmalara başlanması kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 2.500.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 500.000.000-TL çıkarılmış sermaye ile kuruluş çalışmaları yürütülen ROT Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ticaret unvanlı Şirketin sermayesine, 75.000.000-TL sermaye tutarı ile %15 oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. ROT GRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248154
BIST
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0266
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0448
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.998,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.998,40
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6034
|30,6095
|% 0,09
|
|Euro
|33,0104
|33,0243
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,4659
|38,6588
|% -0,11
|
|Frank
|34,8560
|35,0660
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1415
|8,1823
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|886,69
|888,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|885,42
|891,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,84
|80,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,13
|2.030,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
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17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem