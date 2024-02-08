***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 31.01.2024 tarihinde yaptığı Özel Durum Açıklamasında tarım, bilişim, turizm ve enerji sektörlerinde yatırım yapmayı hedefleyen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketinin kurulması için çalışmalara başlanması kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 2.500.000.000-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde 500.000.000-TL çıkarılmış sermaye ile kuruluş çalışmaları yürütülen ROT Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ticaret unvanlı Şirketin sermayesine, 75.000.000-TL sermaye tutarı ile %15 oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. ROT GRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248154BIST