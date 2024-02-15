***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.02.2024 tarihinde (bugün) HARMAS GLOBAL TARIM VE SAN. A.Ş. ile Çerçeve Protokolü imzalamıştır. Söz konusu protokolde Konya ili mücavir tarımsal üretim bölgelerinde yapılacak olan 2024 yılı üretim sezonu için 8.000 dekar (8.000.000 m²) alanda Nohut ve 2.000 Dekar (2.000.000m²) alanda Kuru Fasulye olmak üzere, toplam 10.000 dekar (10.000.000m²) alanda sözleşmeli tarımsal üretim yapma hususunda görüş birliğine varmışlardır. Söz konusu sözleşmeli tarımsal üretim kapsamında, AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. firması tarafından, HARMAS GLOBAL TARIM VE SAN. A.Ş şirketine, saha operasyonlarında ve sözleşmeli tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi amacıyla, gerekli zirai Mühendislik hizmetleri ile tarımsal girdi destekleri verilecektir. Taraflar, Türk tarımında dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla yabancı girdilerin kullanımını düşürme konusunda iş birliği yapacaklardır. Ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla karşılıklı olarak çalışacaklardır. Aynı zamanda, yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yürüteceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249810BIST