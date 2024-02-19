***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2024 12:16
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %90 bağlı ortaklığı olan GRİD TEKNOLOJİ LTD. halka arz sürecinde sunmuş olduğu kesin izahnamede detaylarına yer verilen Yapay Zeka (AI) ve robotik yazışma tabanlı yeni nesil E-Ticaret Komünite Yönetimi ürünü olan BYCHAT, Birleşik Arap Emirliklerinin köklü organizasyonlarından Turkish Business Council'in (TBC) 2000'in üzerindeki üye ve şirketlerine servis vermesi için fizibilite (test ve demo) çalışmaları olumlu sonuçlanmış olup, sonrasında yapılan ihaleye teklif verilerek şirketimizin bu ihalede kısa aday listesine (shortlist) kaldığı bildirilmiştir. İhale sonuçlarının yaklaşık 30 gün içerisinde açıklanması beklenmektedir. Yerli ve milli teknoloji hamlemize öncülük eden yazılımlarımızdan birisi olan BYCHAT'in uluslararası pazarda güçlü bir marka olma yolunda önemli bir adım daha attığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250336
BIST
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13:369.385
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
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|Açılış
|: 9.322
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|Önceki Kapanış
|: 9.250
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9.321
En Yüksek
9.404
13:3630,8693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 30,9950
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|Önceki Kapanış
|: 30,9500
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30,8869
En Düşük
30,7699
13:3633,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 33,3300
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13:362.004,44
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|: 0,46%
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|Açılış
|: 2.004,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
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2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|11.734.449
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.152.901
|% 9,99
|
|VERUS
|287,75
|68.755.384
|% -6,88
|
|KARYE
|62,20
|149.692.001
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,85
|16.219.876
|% -5,34
|
|SUNTK
|19,90
|30.283.073
|% -4,88
|
|SEGYO
|6,63
|116.448.794
|% -4,47
|
|THYAO
|284,25
|6.136.283.914
|% 0,62
|
|TUPRS
|176,00
|5.856.202.945
|% 5,39
|
|EREGL
|49,00
|4.457.486.875
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,68
|4.358.874.154
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.707.817.607
|% 2,85
|
|ZOREN
|6,29
|2.537.489.584
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,68
|4.358.874.154
|% 3,02
|
|YKBNK
|24,54
|3.707.817.607
|% 2,85
|
|AKFGY
|2,48
|324.699.483
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,76
|1.253.259.587
|% 1,70
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8656
|30,8693
|% 0,10
|
|Euro
|33,2595
|33,2862
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,8337
|39,0284
|% 0,24
|
|Frank
|34,9137
|35,1240
|% 0,15
|
|Riyal
|8,2112
|8,2524
|% 0,16
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|913,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,80
|961,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,53
|2.018,85
|% 0,66
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