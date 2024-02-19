***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %90 bağlı ortaklığı olan GRİD TEKNOLOJİ LTD. halka arz sürecinde sunmuş olduğu kesin izahnamede detaylarına yer verilen Yapay Zeka (AI) ve robotik yazışma tabanlı yeni nesil E-Ticaret Komünite Yönetimi ürünü olan BYCHAT, Birleşik Arap Emirliklerinin köklü organizasyonlarından Turkish Business Council'in (TBC) 2000'in üzerindeki üye ve şirketlerine servis vermesi için fizibilite (test ve demo) çalışmaları olumlu sonuçlanmış olup, sonrasında yapılan ihaleye teklif verilerek şirketimizin bu ihalede kısa aday listesine (shortlist) kaldığı bildirilmiştir. İhale sonuçlarının yaklaşık 30 gün içerisinde açıklanması beklenmektedir. Yerli ve milli teknoloji hamlemize öncülük eden yazılımlarımızdan birisi olan BYCHAT'in uluslararası pazarda güçlü bir marka olma yolunda önemli bir adım daha attığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250336BIST