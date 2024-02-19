***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 19 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nda, %90 bağlı ortaklığı bulunan GRİD TEKNOLOJİ LTD'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin prestijli organizasyonlarından Turkish Business Council (TBC) tarafından 2000'den fazla üye ve şirkete hizmet sunmak üzere düzenlenen ihaleye katıldığını gururla duyurmuştu. Bugün neticelenen bu önemli ihalenin, %90 bağlı ortaklığımız GRİD TEKNOLOJİ LTD tarafından kazanıldığına dair bilgilendirilmesi resmi olarak tebliğ edilmiştir. Bu çerçevede, 20 Şubat 2024 tarihinde, firma yetkilileri Dubai'ye seyahat ederek Turkish Business Council ile yapacakları sözleşmeyi imzalamak üzere hareket edeceklerdir. Sözleşme detayları ve süreci hakkındaki tüm gelişmeler, kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250380BIST