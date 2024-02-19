Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2024 15:24
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 Şirketimiz, 19 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nda, %90 bağlı ortaklığı bulunan GRİD TEKNOLOJİ LTD'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin prestijli organizasyonlarından Turkish Business Council (TBC) tarafından 2000'den fazla üye ve şirkete hizmet sunmak üzere düzenlenen ihaleye katıldığını gururla duyurmuştu. Bugün neticelenen bu önemli ihalenin, %90 bağlı ortaklığımız GRİD TEKNOLOJİ LTD tarafından kazanıldığına dair bilgilendirilmesi resmi olarak tebliğ edilmiştir. Bu çerçevede, 20 Şubat 2024 tarihinde, firma yetkilileri Dubai'ye seyahat ederek Turkish Business Council ile yapacakları sözleşmeyi imzalamak üzere hareket edeceklerdir. Sözleşme detayları ve süreci hakkındaki tüm gelişmeler, kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250380


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.196
Değişim :  -0,58% |  -53,95
Açılış :  9.322  
Önceki Kapanış :  9.250  
En Düşük
9.173 En Yüksek
9.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 141,90 67.827.193 % 10,00  
KERVN 1,54 9.399.866 % 10,00  
EUKYO 22,44 15.683.373 % 10,00  
KSTUR 2.832,50 10.364.170 % 10,00  
TDGYO 14,52 246.386.274 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,8688 30,8735 % 0,11  
Euro 33,2498 33,2608 % 0,07  
Sterlin 38,7582 38,9526 % 0,04  
Frank 34,8715 35,0816 % 0,03  
Riyal 8,2114 8,2526 % 0,16  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,93 22,96 % 0,66  
Platin 900,58 902,63 % 0,66  
Paladyum 942,68 945,82 % 0,66  
Brent Pet. 83,58 83,58 % 0,66  
Altın Ons 2.014,26 2.014,64 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru