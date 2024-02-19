***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2024 15:24
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 19 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması'nda, %90 bağlı ortaklığı bulunan GRİD TEKNOLOJİ LTD'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin prestijli organizasyonlarından Turkish Business Council (TBC) tarafından 2000'den fazla üye ve şirkete hizmet sunmak üzere düzenlenen ihaleye katıldığını gururla duyurmuştu. Bugün neticelenen bu önemli ihalenin, %90 bağlı ortaklığımız GRİD TEKNOLOJİ LTD tarafından kazanıldığına dair bilgilendirilmesi resmi olarak tebliğ edilmiştir. Bu çerçevede, 20 Şubat 2024 tarihinde, firma yetkilileri Dubai'ye seyahat ederek Turkish Business Council ile yapacakları sözleşmeyi imzalamak üzere hareket edeceklerdir. Sözleşme detayları ve süreci hakkındaki tüm gelişmeler, kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250380
BIST
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18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0344
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7660
18:0533,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0367
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
18:051.999,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.999,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8688
|30,8735
|% 0,11
|
|Euro
|33,2498
|33,2608
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,7582
|38,9526
|% 0,04
|
|Frank
|34,8715
|35,0816
|% 0,03
|
|Riyal
|8,2114
|8,2526
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|900,58
|902,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,68
|945,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,58
|83,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,26
|2.014,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
-
17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem