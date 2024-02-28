***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1- Şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda, Borsa İstanbul'da işlem gören bir firmanın paylarının A grubu hisselerinin %20'sinin ve B Grubu hisselerinin %6'sının satın alınmasına ilişkin ön görüşmelere başlanmasına, 2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252625BIST