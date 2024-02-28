***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2024 14:29
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1- Şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda, Borsa İstanbul'da işlem gören bir firmanın paylarının A grubu hisselerinin %20'sinin ve B Grubu hisselerinin %6'sının satın alınmasına ilişkin ön görüşmelere başlanmasına, 2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır. İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252625
BIST
'
15:499.161
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -18,95
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.237
15:4931,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0467
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
15:4933,7498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0587
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
15:492.035,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:49
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1868
|31,1904
|% 0,15
|
|Euro
|33,7405
|33,7498
|% -0,17
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|