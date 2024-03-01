***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.12.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında Paylarımızın ilk halka arzına ilişkin SPK onaylı izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Tartech Teknoloji ve Tarım Üretim Anonim Şirketi'nin taraf olduğu 63.161.750,76 TL tutarındaki hacizlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 26.991.000,00 TL kısmı ödenerek hacizlerin kısmen kaldırıldığı duyurulmuştu. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarımız kapsamında 30.06.2024 tarihine kadar taahhüt edilen tutarın bugün (01.03.2024) itibari ile 46.700.000-TL kısmı ödenmiş olup hacizlerin yaklaşık %75'i kaldırılmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253809BIST