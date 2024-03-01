***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 16:54
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.12.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında Paylarımızın ilk halka arzına ilişkin SPK onaylı izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Tartech Teknoloji ve Tarım Üretim Anonim Şirketi'nin taraf olduğu 63.161.750,76 TL tutarındaki hacizlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 26.991.000,00 TL kısmı ödenerek hacizlerin kısmen kaldırıldığı duyurulmuştu. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarımız kapsamında 30.06.2024 tarihine kadar taahhüt edilen tutarın bugün (01.03.2024) itibari ile 46.700.000-TL kısmı ödenmiş olup hacizlerin yaklaşık %75'i kaldırılmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253809
BIST
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17:299.131
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -62,76
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:2931,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1251
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:2933,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0778
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:292.071,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,05
|Açılış
|: 2.071,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.043.913
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.625.882
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|216.490.973
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.863.091
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.830.856
|% -9,93
|
|EDATA
|31,00
|446.905.971
|% -8,82
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.665.977.539
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.109.745.112
|% 5,68
|
|KONTR
|294,75
|4.640.932.966
|% 2,70
|
|THYAO
|278,25
|4.457.871.407
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,35
|2.043.483.892
|% 2,25
|
|ODAS
|10,65
|1.730.297.287
|% 5,55
|
|ISCTR
|10,80
|1.691.662.284
|% -2,70
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,54
|772.142.552
|% -1,77
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3541
|31,3586
|% 0,40
|
|Euro
|33,9296
|33,9445
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4722
|39,6702
|% 0,41
|
|Frank
|35,1749
|35,3868
|% -0,01
|
|Riyal
|8,3367
|8,3785
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:44HKTM
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 306 adet işlem
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17:43KBORU
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 160.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 268, 778 adet işlem
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17:42KBORU
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 182, 136 adet işlem
-
17:41JANTS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 184.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 204 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620