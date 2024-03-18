***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknopark A.Ş. arasında üçlü bir protokol düzenlenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Teknopark A.Ş. ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. arasında gerçekleştirilen üçlü işbirliği protokolü, yapay zeka odaklı tarım teknolojileri ve gıda mühendisliği gibi stratejik alanlarda benzersiz bir işbirliği imkanı sunmaktadır. Bu protokol ile yapay zeka destekli gıda mühendisliği ve tarım teknolojilerindeki inovasyonu teşvik ederek sektörde bir adım önde olma hedeflenirken, sanayi ve akademiyi buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, yüksek teknolojiyle sürdürülebilir ürünler geliştirmek ve orta-uzun vadede gerek ülkemizde gerekse küresel ölçekte katma değerli projeler ve markalar sayesinde yüksek çarpan etkisi ile ülkemiz ekonomisine maksimum katkı sağlamak amaçlanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, İTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin tarafından imzalanmak üzere hazırlanan bu önemli protokol, yapay zeka alanında tarihi bir adım olarak sektördeki dijital dönüşüm ve yenilikçilik anlayışının öncüsü olmayı hedeflemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259505BIST