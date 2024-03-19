***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 19.03.2024 tarihinde (bugün) Manisa ,İzmir ve Konya'da üretim yapan çiftçilerle sözleşmeli tarım yapılması hususunda Manisa, İzmir, Konya'daki yerel çiftçilerle anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu Yapılan sözleşme kapsamında 96.000.000 Kilo (96.000 (bin) Ton ) Domates üretimi hususunda sözleşmeli tarımsal üretim yapılmasına ilişkin görüş birliğine varılmıştır. Taraflar, Türk tarımında dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla yabancı girdilerin kullanımını düşürme konusunda iş birliği yapacaklardır. Ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla karşılıklı olarak çalışacaklardır. Aynı zamanda, yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yürüteceklerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260157BIST