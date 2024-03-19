***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 13:15
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 19.03.2024 tarihinde (bugün) Manisa ,İzmir ve Konya'da üretim yapan çiftçilerle sözleşmeli tarım yapılması hususunda Manisa, İzmir, Konya'daki yerel çiftçilerle anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu Yapılan sözleşme kapsamında 96.000.000 Kilo (96.000 (bin) Ton ) Domates üretimi hususunda sözleşmeli tarımsal üretim yapılmasına ilişkin görüş birliğine varılmıştır. Taraflar, Türk tarımında dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla yabancı girdilerin kullanımını düşürme konusunda iş birliği yapacaklardır. Ülkemizin gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla karşılıklı olarak çalışacaklardır. Aynı zamanda, yerli tohum geliştirme ve tarımsal teknoloji alanlarında ortak çalışmalar yürüteceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260157
BIST
'
13:568.894
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 175,44
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.899
13:5632,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0636
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
13:5635,0972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0855
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
13:562.239,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,83
|Açılış
|: 2.239,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler13:54
|VKFYO
|24,42
|25.506.343
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.092.948
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|10.653.905
|% 10,00
|
|AKMGY
|322,00
|55.233.689
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|4.478.865
|% 9,99
|
|BEGYO
|5,85
|224.807.314
|% -9,86
|
|PEKGY
|21,62
|406.813.558
|% -9,46
|
|KERVN
|2,16
|9.163.116
|% -9,24
|
|BJKAS
|66,95
|239.173.088
|% -8,54
|
|ARTMS
|54,45
|1.200.274.803
|% -7,79
|
|THYAO
|276,75
|6.475.480.545
|% 3,07
|
|TUPRS
|169,70
|2.419.292.313
|% 2,72
|
|YKBNK
|23,16
|2.287.857.646
|% 5,08
|
|EREGL
|44,32
|1.993.898.758
|% 0,54
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|ZOREN
|5,30
|1.259.062.947
|% 1,34
|
|ISCTR
|10,72
|1.647.104.289
|% 3,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.287.857.646
|% 5,08
|
|EKGYO
|10,69
|980.959.965
|% 1,42
|
|MOGAN
|19,99
|1.840.572.512
|% -2,20
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3380
|32,3444
|% 0,20
|
|Euro
|35,1104
|35,1198
|% -0,18
|
|Sterlin
|42,0859
|42,2968
|% -0,31
|
|Frank
|37,3116
|37,4987
|% -0,13
|
|Riyal
|8,8488
|8,8931
|% 0,06
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|901,26
|903,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,24
|1.000,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,71
|86,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,64
|2.153,97
|% 0,66
|