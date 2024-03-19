***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum AçıklamasındaŞirketimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknopark A.Ş. arasında imzalanmak üzere protokol çerçevesi yapılmıştı. Buna istinadenŞirketimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknopark A.Ş. arasında üçlü bir protokol düzenlenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Teknopark A.Ş. ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. arasında gerçekleştirilen üçlü işbirliği protokolü çerçevesindeİstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, İTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin tarafından işbirliği protokolü imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260182BIST