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***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2024 14:58
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.03.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında
Şirketimiz İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknopark A.Ş. arasında imzalanmak üzere protokol çerçevesi yapılmıştı. Buna istinaden
Şirketimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknopark A.Ş. arasında üçlü bir protokol düzenlenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Teknopark A.Ş. ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. arasında gerçekleştirilen üçlü işbirliği protokolü çerçevesinde
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, İTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU ve Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin tarafından işbirliği protokolü imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260182


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