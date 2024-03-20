***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 12:19
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, birçok ülkeye ihraç ettiği yapay zeka temelli e-ticaret, e-sağlık ve akıllı tarım uygulamalarının satışını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisinde şirket kurmak üzere yatırım kararı almıştır. Kurulacak yeni şirket ile, yerli iş gücü ile üretilen yerli ürünlerimizin, dünya genelinde yaygın bir pazar payına sahip olması ve ülkemize döviz girdisi sağlanması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın dikkatine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260501
BIST
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13:358.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 24,94
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3532,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0435
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3535,1487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0422
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
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35,3670
En Düşük
35,1025
13:352.243,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:34
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.523.627
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.887.839
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.029.388
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.635.409
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.174.703
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,98
|93.732.536
|% -6,56
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,00
|4.413.179.111
|% -0,09
|
|MIATK
|74,95
|3.727.746.367
|% 5,27
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,20
|2.370.720.064
|% -0,29
|
|KCHOL
|183,10
|2.360.671.387
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,48
|1.296.669.199
|% 2,43
|
|EKGYO
|10,88
|2.336.814.761
|% 2,16
|
|ISCTR
|10,75
|1.274.810.189
|% -0,19
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.329.779
|% 9,95
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3857
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1429
|35,1537
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,9743
|42,1847
|% -0,52
|
|Frank
|37,0741
|37,2600
|% -0,73
|
|Riyal
|8,8194
|8,8636
|% -0,27
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,85
|% 0,66
|
|Platin
|894,89
|896,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,56
|986,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,05
|2.154,34
|% 0,66
|