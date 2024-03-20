***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, birçok ülkeye ihraç ettiği yapay zeka temelli e-ticaret, e-sağlık ve akıllı tarım uygulamalarının satışını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisinde şirket kurmak üzere yatırım kararı almıştır. Kurulacak yeni şirket ile, yerli iş gücü ile üretilen yerli ürünlerimizin, dünya genelinde yaygın bir pazar payına sahip olması ve ülkemize döviz girdisi sağlanması hedeflenmektedir.Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın dikkatine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260501BIST