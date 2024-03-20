***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 16:53
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Ayazağa Depoculuk ve Lojistik A.Ş. depoculuk ruhsatı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda, 20.03.2024 tarihinde Fastlog Otomotiv Lojistik A.Ş. ile bağlı ortaklığımız arasında "İşletmecilik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Adı geçen sözleşmeye göre 2024 yılı için 1,1 milyar TL, 2025 yılı için 3,2 milyar TL'lik ciro hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260621
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0295
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,21
|Açılış
|: 2.246,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|DGATE
|55,60
|57.433.226
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|MOGAN
|21,54
|1.899.387.959
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3770
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,1985
|35,2204
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,0415
|42,2523
|% -0,36
|
|Frank
|37,1165
|37,3026
|% -0,61
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,88
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|897,10
|898,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,49
|1.003,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,81
|85,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,36
|2.157,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
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17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında