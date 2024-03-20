***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı olan Ayazağa Depoculuk ve Lojistik A.Ş. depoculuk ruhsatı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda, 20.03.2024 tarihinde Fastlog Otomotiv Lojistik A.Ş. ile bağlı ortaklığımız arasında "İşletmecilik Sözleşmesi" imzalanmıştır. Adı geçen sözleşmeye göre 2024 yılı için 1,1 milyar TL, 2025 yılı için 3,2 milyar TL'lik ciro hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260621BIST