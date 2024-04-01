Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2024 11:49
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Agrotech Teknoloji, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri işbirliğinde kurulan ve Türkiye'nin en geniş çok markalı otomotiv teknoloji, üretim ve yönetim Grubu olma vizyonu ile yola çıkan yeni oluşumun Otomotiv Grup Başkanlığı görevine Bahadır Gören getirildi.  Lisans öğrenimini Bridgwater College İşletme ve Finans bölümünde tamamlayan Bahadır Gören, lisans eğitimini ise Humberside ve Linconshire Üniversitesi?nde İşletme üzerine gerçekleştirdi. Otomotiv sektöründeki kariyerine İngiltere?'nin en geniş çoklu otomotiv perakende markası olan Sanderson Ford?'da başlayan Bahadır Gören 1995 yılında Türkiye?ye dönerek Türkiye Ford Otosan?da Satış departmanında Bölge Satış Müdürlüğü görevini üstlenerek satış alanında birçok başarılı projeye imza attı. 2000 yılında Doğuş Oto Değerlendirme?de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak 2.el satış ve operasyonel kiralama sektörünün Türkiye'?de kurumsallaşması adına önemli çalışmalarda bulundu. 2000-2004 yılları arasında Koç Grubu?na bağlı Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticarert A.Ş?'de Pazarlama Müdürlüğü görevini takiben, perakende alanında Otokoç İzmir ve İstanbul Şube Müdürlükleri görevlerini üstlendi.  2004 yılında ise Derindere DRD Filo Kiralama şirketinde Genel Müdür olarak Filo Kiralama sektörünün gelişmesinde önemli rol oynadı. 2005 yılında Katalonya Oto/Seat Markası?nın genel müdürlük görevine getirilen ve aynı süreçte Doğuş Oto Yönetim Kurulu görevini üstlenen Gören, 2008 yılında kuruluşunda görev aldığı LeasePlan Corporation N.V. ve Doğuş Otomotiv ortaklığında kurulan ve filo kiralama alanında hizmet veren LeasePlan Doğuş şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlendi. Ardından Güney Koreli otomotiv Markası SsangYong ve Çin'in önemli Markalarından olan DFSK Markalarının eş zamanlı olarak Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.  Bahadır Gören evli ve bir kız çocuğuna sahiptir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264948


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:539.129
Değişim :  -0,15% |  -13,86
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.002.256.172 % 10,00  
SELVA 17,05 51.810.996 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ISGSY 27,34 100.540.303 % 9,98  
IZINV 59,55 48.246.458 % 9,97  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Dolar 31,9452 31,9560 % -1,37  
Euro 34,4667 34,5455 % -1,40  
Sterlin 39,9414 40,1416 % -3,68  
Frank 35,0940 35,2700 % -3,64  
Riyal 8,4444 8,4867 % -3,52  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,16 25,20 % 0,66  
Platin 904,54 906,63 % 0,66  
Paladyum 1.005,08 1.007,59 % 0,66  
Brent Pet. 86,69 86,69 % 0,66  
Altın Ons 2.253,32 2.253,67 % 0,66  
Seans Raporu 15:53
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru