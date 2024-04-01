***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAgrotech Teknoloji, Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri işbirliğinde kurulan ve Türkiye'nin en geniş çok markalı otomotiv teknoloji, üretim ve yönetim Grubu olma vizyonu ile yola çıkan yeni oluşumun Otomotiv Grup Başkanlığı görevine Bahadır Gören getirildi. Lisans öğrenimini Bridgwater College İşletme ve Finans bölümünde tamamlayan Bahadır Gören, lisans eğitimini ise Humberside ve Linconshire Üniversitesi?nde İşletme üzerine gerçekleştirdi. Otomotiv sektöründeki kariyerine İngiltere?'nin en geniş çoklu otomotiv perakende markası olan Sanderson Ford?'da başlayan Bahadır Gören 1995 yılında Türkiye?ye dönerek Türkiye Ford Otosan?da Satış departmanında Bölge Satış Müdürlüğü görevini üstlenerek satış alanında birçok başarılı projeye imza attı. 2000 yılında Doğuş Oto Değerlendirme?de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak 2.el satış ve operasyonel kiralama sektörünün Türkiye'?de kurumsallaşması adına önemli çalışmalarda bulundu. 2000-2004 yılları arasında Koç Grubu?na bağlı Otokoç Otomotiv Sanayi ve Ticarert A.Ş?'de Pazarlama Müdürlüğü görevini takiben, perakende alanında Otokoç İzmir ve İstanbul Şube Müdürlükleri görevlerini üstlendi. 2004 yılında ise Derindere DRD Filo Kiralama şirketinde Genel Müdür olarak Filo Kiralama sektörünün gelişmesinde önemli rol oynadı. 2005 yılında Katalonya Oto/Seat Markası?nın genel müdürlük görevine getirilen ve aynı süreçte Doğuş Oto Yönetim Kurulu görevini üstlenen Gören, 2008 yılında kuruluşunda görev aldığı LeasePlan Corporation N.V. ve Doğuş Otomotiv ortaklığında kurulan ve filo kiralama alanında hizmet veren LeasePlan Doğuş şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlendi. Ardından Güney Koreli otomotiv Markası SsangYong ve Çin'in önemli Markalarından olan DFSK Markalarının eş zamanlı olarak Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Bahadır Gören evli ve bir kız çocuğuna sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264948BIST