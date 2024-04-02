***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 12:15
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2024 tarihinde yerli ve milli elektrikli araç üretimimiz hakkında yapmış olduğu bildirim ile ilgili olarak 02 Nisan 2024 Salı günü (Bugün) saat 20.00‘da yerli ve yabancı basının da katılacağı, dijital ve yerel kanallarda canlı yayınların yapılacağı kapsamlı bir lansman törenimiz olacaktır. Bugün gerçekleştireceğimiz söz konusu lansmanımızda Yerli Elektrikli Araçlarımız, Yerli ve Milli Elektrikli Araç Motorlarımız, İnsansız Kara Araçlarımız, Yerli Batarya Çözümlerimiz tanıtılacak, 29 Ekim 2024 tarihinde ülkemizde satışa başlayacak olan araçlarımızın servis ağı, bayi alt yapısı ve 2024 yılı yol haritamız kapsamlı olarak paylaşılacaktır. Lansman ile ilgili canlı yayınımızı saat 20:00'den itibaren web sayfamızdan (https://agrotechgrup.com.tr) ve kurumsal sosyal medya kanallarımızda paylaşacağımız canlı yayın linklerinden izleyebilirsiniz. Tüm ortaklarımız ve paydaşlarımıza saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265586
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|FMIZP
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|ISATR
|2.086.585,00
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|BJKAS
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|101.325.754
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|ODINE
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|226.669.490
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|VRGYO
|36,52
|209.144.909
|% -9,96
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|PEKGY
|11,21
|426.101.178
|% -9,96
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|SELVA
|15,40
|266.952.842
|% -9,68
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|POLHO
|15,30
|268.677.009
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|SEKUR
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|31.452.933
|% -7,17
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|THYAO
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|5.258.222.924
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|ISCTR
|11,67
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|YKBNK
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|2.943.079.851
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|KCHOL
|213,20
|2.173.718.337
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|ISCTR
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|ZOREN
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|1.415.955.333
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|YKBNK
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|EKGYO
|9,23
|672.228.099
|% -0,22
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|AKBNK
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|% 1,21
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|% 0,20
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|Euro
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|34,6737
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|Sterlin
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|Frank
|35,5583
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|Riyal
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|Alış
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|Gümüş ONS
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|Platin
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