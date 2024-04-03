***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02 Nisan 2024 tarihinde kamuoyuna lansmanınızı gerçekleştirdiğimiz yerli motor, batarya, elektronik kontol üniteleri ve yazılım teknolojileri şirketimize ait elektrikli araçlarımızın 29 Ekim 2024 tarihinde teslimat programı hazırlanmış olup ön sipariş sürecine başlanmaktadır.Şirketimiz ile Asya'nın en büyük otomotiv mühendislik firması IAT Automobile Technology arasında araçlarımızın ülkemizden diğer ülkelere ihracat işlemleri için uluslararası sertifikasyon süreçleri de tamamlanarak Grup şirketimiz Joyce Teknoloji A.Ş. ile ön anlaşmalar tamamlanmıştır. Şirketimiz, aynı zamanda Ekim 2024 tarihinde Türkiye'de satışa sunmak amacıyla elektrikli segmentte yer alan 6 m.küp yük taşıma kapasiteli ticari araçların üretim ve dağıtım süreçlerini planlayıp Türkiye pazarında satışa sunacaktır. Ayrıca IAT Automobile Technology, Joyce Teknoloji A.Ş.'nin hedefleri doğrultusunda Türkiye'de satışa sunulacak yeni elektrikli otomotiv markaları konusunda danışmanlık hizmeti verecektir. Mayıs 2024 tarihinde ilk test araçlarımız kullanılmaya başlanılacak olup yine Mayıs ayı itibari ile ilk ön siparişler alınmaya başlanılacaktır. Bu minvalde Joyce Teknoloji A.Ş. ve IAT Automotive arasındaki stratejik işbirliği anlaşması 20 Nisan 2024 tarihinde Pekin'de karşılıklı olarak imzalanacaktır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266478BIST