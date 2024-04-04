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***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2024 15:11
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş olduğumuz anlaşma kapsamında, şirketimize ait dünyada ve Türkiye'de bebe bisküvisi kategorisinde ilk ve tek ürün olan Hünnap Marka Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi ürünümüzle ilgili olarak, ulusal  ve yerel zincir marketlerde 1.000.000 kutu ürün satışı için anlaşma yapılmış olup, Hünnap Marka Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi ürünümüz tüm Türkiye çapında market raflarında yerini almıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267155


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