***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş olduğumuz anlaşma kapsamında, şirketimize ait dünyada ve Türkiye'de bebe bisküvisi kategorisinde ilk ve tek ürün olan Hünnap Marka Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi ürünümüzle ilgili olarak, ulusal ve yerel zincir marketlerde 1.000.000 kutu ürün satışı için anlaşma yapılmış olup, Hünnap Marka Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi ürünümüz tüm Türkiye çapında market raflarında yerini almıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267155BIST