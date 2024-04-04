***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2024 15:11
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş olduğumuz anlaşma kapsamında, şirketimize ait dünyada ve Türkiye'de bebe bisküvisi kategorisinde ilk ve tek ürün olan Hünnap Marka Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi ürünümüzle ilgili olarak, ulusal ve yerel zincir marketlerde 1.000.000 kutu ürün satışı için anlaşma yapılmış olup, Hünnap Marka Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi ürünümüz tüm Türkiye çapında market raflarında yerini almıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267155
BIST
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17:199.094
En Düşük
|Değişim
|: 1,65%
|| 147,81
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:1931,8900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0643
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:1934,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1529
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:192.351,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,41
|Açılış
|: 2.351,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:19
|SEKUR
|14,74
|45.333.010
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|111.649.693
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|KSTUR
|7.475,00
|8.458.225
|% 9,97
|
|PATEK
|106,00
|1.092.012.384
|% -9,94
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|ALVES
|53,55
|505.799.426
|% -9,24
|
|AGROT
|35,04
|1.129.653.980
|% -7,45
|
|TETMT
|10.807,50
|32.117.913
|% -7,43
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PGSUS
|795,50
|1.903.790.158
|% -1,43
|
|AGROT
|35,04
|1.129.653.980
|% -7,45
|
|PATEK
|106,00
|1.092.012.384
|% -9,94
|
|REEDR
|46,82
|942.234.863
|% -0,30
|
|ODINE
|70,30
|6.043.502.871
|% -9,47
|
|PEKGY
|9,92
|647.201.557
|% -1,68
|
|ODAS
|8,25
|503.493.147
|% -0,36
|
|HLGYO
|2,72
|100.990.930
|% 2,26
|
|MOGAN
|15,86
|585.882.355
|% -4,23
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8810
|31,8900
|% -0,20
|
|Euro
|34,7296
|34,7532
|% 0,44
|
|Sterlin
|40,1046
|40,3056
|% -0,53
|
|Frank
|34,9817
|35,1571
|% -0,88
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,72
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|941,41
|942,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,45
|1.039,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,33
|89,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,76
|2.294,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 209, 41 artarak (% 2.16 ) 9, 907
-
17:34XU100
Endeks 9, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 98, 416.00 milyon TL de
-
17:33VAKBN
Yüzde 9.08 oranında artışla 15.86 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 150, 732 adet işlem
-
17:31BNTAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 171 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 9, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 96, 598.00 milyon TL de