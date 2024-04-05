***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22 Ocak 2024 tarihinde anlaşma yaparak faaliyetlerine başladığı salça fabrikamızın yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık %80'i kadar olmak üzere toplam 10 milyon kg (10.000 ton) salçanın ulusal çapta faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere satışı ile ilgili ön anlaşmalar yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267943BIST