***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Borsa İstanbuldan geri alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Borsada oluşan fiyatın hissenin gerçek değerini yansıtmadığı düşünülmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AGROT, TREAGRT00018 20.02.2024 10.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında-Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yer alan yetki kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına,-Borsa İstanbul kanalından en fazla 10.000.000 adet lot veya 500.000.000TL tutarında hisselerin Payların Geri Alınmasına ,-Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmasına,-Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,-İşlemler için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine, karar vermiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250730BIST