***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
01.03.2024 11:25
***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Güncelleme
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AGROT, TREAGRT00018 01.03.2024 90.900.000 0,757 35,96
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.02.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden piyasalarda oluşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın etkilenmemesi ve fiyat istikrarının sağlıklı sağlanması amacıyla yanlızca faaliyet gelirlerimizden oluşan naktin 90.900.000 TL'lik kısmı şirket hisselerinin geri alımında kullanılmıştır.
Bu kapsamda 01.03.2024 tarihinde (bugün) ortalama 35,96 TL 'den 2.500.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AGROT payları 2.500.000- adede ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253421
BIST