***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni GüncellemeGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AGROT, TREAGRT00018 01.03.2024 90.900.000 0,757 35,96Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.02.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden piyasalarda oluşan fiyat hareketlerinden yatırımcılarımızın etkilenmemesi ve fiyat istikrarının sağlıklı sağlanması amacıyla yanlızca faaliyet gelirlerimizden oluşan naktin 90.900.000 TL'lik kısmı şirket hisselerinin geri alımında kullanılmıştır.Bu kapsamda 01.03.2024 tarihinde (bugün) ortalama 35,96 TL 'den 2.500.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AGROT payları 2.500.000- adede ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253421BIST